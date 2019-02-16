Başbakan gündemi değerlendiriyor

Başbakan Tufan Erhürman, “Basın Odası Özel” programında gazetecilerin sorularına cevap veriyor. Damla Soyalp’in moderatörlüğündeki “Basın Odası Özel” programında gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi, Rasıh Reşat’ın yanı sıra BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı soruyor, Başbakan Erhürman yanıtlıyor. Başbakan Erhürman, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasının toplu iş sözleşmesinin Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’den habersiz imzalanması olduğunu kaydetti.

Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasını onaylandığını söyledi. İlgili bakanın Kıb-Tek yönetim kurulu başkanıyla uyum noktasında sıkıntı yaşadığını, Kıb-Tek başkanının görevden alındığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini belirten Erhürman, konunun Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanına da sözlü olarak paylaşıldığını açıkladı.

Erhürman, Hüdaoğlu’nun yerine kimin atanacağıyla ilgili olarak şu anda bunun belli olmadığını belirtti, kararın zamla ilgili olmadığını, toplu iş sözleşmesinin bakandan habersiz imzalanmasıyla bu noktaya gelindiğini anlattı… Görevden alınmanın Hüdaoğlu’nun kişiliğiyle ilgili olmadığını yineleyen Erhürman, toplu iş sözleşmesinin imzalandıktan sonra haberdar olmalarını doğru bulmadıklarını belirtti…

Erhürman, Hüdaoğlu’nun toplu iş sözleşmesi imzalarken yanlış yaptığını kendisine ilettiğini ifade ederek, tüm meselenin kamuoyunda anlatılırken başka şeyler üzerinden tartışılması olduğunu söyledi… Başbakan Erhürman, bu aşamada olması gerekenin Kooperatif Merkez Bankası, Vakıar ve Kıb-Tek’te gerekli değişiklik yapılarak kriterlerin belirlenmesi, profosyonel insanların atanması ve suç işlemedikçe de görevden alınmamasını sağlamak olduğunu belirtti… Elektrik ücretleri konusunda da fuel oil ile elektrik üretildikçe, elektriğin ciddi şekilde ucuzlatmanın mümkün olmadığını belirten Erhürman, bu nedenle de enterkonnekte konusunda ısrarlı olduğunu ancak meselenin kısa vadede olmasının mümkün olmadığı noktasına ulaştıklarını ifade etti…

Erhürman, diğer konularda yapılacak yatırımların da çok büyük indirimler sağlamayacağını, personel giderlerinin yüksek olduğunu, bunda çok anlamlı bir indirime gidilse de elektrik fiyatlarına beklendiği gibi yansımayacağını söyledi… İçinde bulunulan koşullarda elektrikte anlamlı indirimin söz konusu olamayacağını yineleyen Erhürman, en son zammın 7 ay önce yapıldığını bu süreçte 3-4 kez engellediklerini ve şimdi de yapılmaması, yapılması gerekirse de tüm şartları değerlendirerek en azından kabul edilebilir düzeyde yapılması yönünde olduğunu ifade etti…

Erhürman, bugüne kadar Kıb-Tek’te özelleştirmede dağıtımın özelleştirmenin konuşulduğunu, ancak şu anda tahsilatta Kıb-Tek’in dünyada bile çok iyi durumda olduğunu aktardı… AKSA anlaşmanın fiyatlar üzerinde etkisi olduğunu ancak AKSA anlaşmasının bir süresi bulunduğunu kaydeden Başbakan, AKSA sözleşmesi bittikten sonra onunla devam etme gibi bir iradeleri olmadığını açıkladı… Başbakan Erhürman, şu andaki ekonomik ortamın Kıb-Tek’te çok büyük yatırımları öngörmediğini belirterek, El-Sen’in Pazartesi günkü grevini değerlendirirken de El-Sen ile görüştüklerini, grev olup olmayacağını değerlendireceklerini söylediklerini ifade etti…

BRT