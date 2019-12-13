Başbakan Tatar: “Cumhurbaşkanı sadece müzakereci değil”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı’nın sadece müzakereci olmadığının altını çizerek, “müzakere dışında başka iş yapmaz” algısının yanlış olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanlığı makamının her türlü faaliyete liderlik edebilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar katıldığı televizyon programında ülke gündemini değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs meselesi ile ilgili farklı alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kapalı Maraş konusunda da değerlendirme yapan Tatar, Maraş’ın; KKTC’nin bir parçası olduğunu söyledi.

“DAHA AKTİF OLMALI”

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Mustafa Mustafa Akıncı ve kendisi arasındaki temel farklılıkların ne olduğunun sorulmasıyla ilgili olarak, kendisinin halk arasında daha aktif olduğunu, yurt dışı tecrübelerinin olduğunu ve orada kurduğu ilişkilerinin birikimi olduğunun altını çizdi.

“Cumhurbaşkanı sadece müzakere eder, onun dışında başka iş yapmaz algısının yanlış olduğunu düşünüyorum” diyen Tatar, o makamın her türlü faaliyete liderlik edebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi ve şu sözlere yer verdi: “Daha aktif olmalı. Hükümetlere katkı verebilen birisi olmalı. Ülkenin önünü açma yolunda adım atan olan biri olmalı.”

“50 YILDIR NETİCE ALAMADIK”

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın federal temelde bir anlaşmadan başka çarenin olmadığını savunduğunu ifade ederek, “50 yıldır netice alamadık, alternatiflere bakmak lazım” dedi. Tatar, “Bunları anlatmak lazım. Bu anlamda yan yana iki ayrı devlet formasyonu böyle geliyor. Rumların federal anlaşmadan anladığı ile bizlerin istediği arasında dağlar gibi fark var. Onlar hala sıfır asker sıfır garanti istiyor, Türkiye’nin doğalgaz faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor” şeklinde konuştu.

“GARANTÖRLÜĞÜN KALKMASI DURUMUNDA BU TOPRAKLARDA VAR OLMAMIZ ÇOKTA MÜMKÜN OLMAYACAKTIR”

Başbakan Tatar, “Biz başından beri Kuzeydeki etkinlik, egemenlik, hakimiyet kuzeyde olacak, güneydeki güneyde olacak dedik” diyerek, tamamıyla her şeyin serbest olmasının bizim kaldırabileceğimiz bir durum olmadığını söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün kuzeyde kendini koruyabilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Garantörlüğün kalkması durumunda bu topraklarda var olmamız çokta mümkün olmayacaktır. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bakıyoruz ki Guterres çerçevesinde sanki bir şey olmayacakmış gibi davranılıyor. Verilen tavizler hep kayıtlara geçiliyor ve bir sonraki görüşmelerde oradan başlıyorsunuz” dedi.

“MARAŞ, KKTC’NİN PARÇASIDIR”

Kapalı Maraş ile ilgili de konuşan Tatar, Maraş’ın KKTC’nin parçası olduğunu söyledi. Tatar sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Burası KKTC’nin parçasıdır. Biz görüşmelerden kaçmıyoruz. Buranın verilmesi söz konusu değildir. KKTC sınırları içindedir. Mağusa gelişti ki içine aldı. Açık Maraş’ta büyüdü. Vakıfların da iddialarıyla KKTC sınırları içinde değerlendirmesi gerekir. Kendi halkımız arasında da geç bile kalındı denildi. Bugün değilse yarın KKTC ye kazandırılması vardır. Finans konusunda öyle modeller vardır ki kendi kendini de finanse edebilir.”

“BİZ KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURMAK ZORUNDAYIZ”

Ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Tatar, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak zorunda olduğumuza dikkat çekerek rakamsal verileri ortaya koydu. Tatar, “Bizim kendi yerel gelirlerimiz yılda 7 milyar civarındadır. Maliye bakanı olduğum 2009 yılında 1.4 milyardı. Demek ki bu süre içinde yaptığımız çalışmalarda ekonominin kayıt altına alınmasıyla birlikte gelirlerimiz 7 milyar oldu, bütçemiz de 8.8 milyar TL. Açığımız var, bu kısmı için de Türkiye’den kredi- hibe ve savunma giderleri için bir beklentimiz var. Biz Türkiye’nin bizim pozisyonumuzda yardıma ihtiyacımız var. Ambargo - izolasyon olmasaydı, doğrudan uçuşlar olsaydı bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi çoktan olabilecekti. Burada siyasi bir kavga var” ifadelerini kullandı.

“İKİ YOL 15 HAZİRANDA BİTECEK”

Başbakan Tatar, yollar ile ilgili de konuşarak, Lefkoşa Çevre Yolu ile Alsancak - Lapta yolunun 15 Haziran’a kadar biteceğini açıkladı.

Tatar, yolun açılmasıyla trafiğin ciddi anlamda rahatlayacağına dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Girne üzerinden gelen trafik Yakın Doğu üzerinden, Haspolat üzerinden Ercan’a gidecek. Sıkışan bu Doktor F