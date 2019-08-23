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Başbakan Tatar, Ercan’da basın açıklaması yapacak

Başbakan Tatar, Ercan’da basın açıklaması yapacak

Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet bugün KKTC’ye dönüyor. Başbakan Tatar, adaya dönüşünde Ercan Havaalanı’da bir basın toplantısı düzenleyerek temaslarını değerlendirecek. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ersin Tatar KKTC’ye dönüşünde bugün saat 11:10’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya giden Başbakan Tatar’a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik ediyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 11:41
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