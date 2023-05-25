Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet Adıyaman’daki enkazda incelemelerde bulundu

Başbakan Ünal Üstel ile beraberindeki heyet, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında incelemerde bulundu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel’in heyetinde, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri Talip Atalay, Hüseyin Çavuş, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.

Şampiyon Melekler Takımı’nın hayatını kaybettiği İsias Otel enkaz alanında incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada, heyetin daha sonra Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na geçerek, hukuki süreç hakkında bilgi alacağı belirtildi.