Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTBG) Yönetim Kurulu, Basın Kartı Komisyonuna Tarkan Kavaz’ı atadı.

Yönetim Kurulu, dün akşamki toplantısında KTGB Başkan Vekili de olan Tarkan Kavaz’ı Basın Kartı Komisyonu’na atama kararı aldı.

Basın Kartı Tüzüğüne göre, komisyonun başkanlığını en fazla sarı basın kartı üyesi bulunan, dernek veya birliğin üyesi yapıyor.

Komisyonda Spor Yazarları Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Haber Kameramanları Derneği, Dış Basın Birliği üyeleri de yer alıyor.

Basın Kartı Komisyonun 6 yıl başkanlığını yapan Mustafa Kortun, Basın Kartı Tüzüğü’nün yasal geçerliliği konusundaki ciddi çekinceleri olduğunu duyurarak, bir süre önce görevinden istifa etmişti.