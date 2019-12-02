Başkan, Selma Özdamar oldu

Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Genel Başkanlığına Selma Özdamar seçildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan(KTEZO) verilen bilgiye göre, yönetimin belirlendiği genel kurulu birliğin eski başkanı Emine Taş’ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Yasası’nın sektör temsilcisi ustalara ve genelde tüm esnafa fayda sağlayacağını belirtti. Kanber, güzellik alanının ihtiyaç duyulan standart, mesleki gelişim, kaçak ve kayıt dışı ekonomi, işyeri enflasyonu ve benzer konularda KTEZO ve Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ile aktif olarak çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kanber, ayrıca güzellik alanı esnafının yasal kazanımlarının uygulanması için mesleklerin örgütlenmesinin önemini vurgulayarak, yeni dönemde görev alacak adaylara mücadele ve başarı diledi.

K.T Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü, söz alarak güzellik sektör temsilcilerinin genel kurulda olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, başarı diledi.

SEÇİMLER

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği’nin 3 yıl görev alacak yeni yöneticilerin isimleri şöyle:

“Selma Özdamar- Başkan, Emine Taş – As başkan, Emiş Türkmen- Sayman, Nerime Kanber, Mukaddes Ece Emin, Sibel Çağatay Dış-İşleri ve sosyal işler sorumlusu, Seda Başarır, Justin N. Fazile Vardar- Yedek Üye, Fatma Bedel - Yedek Üye, Havva Güray-Yedek Üye.

Denetleme Kuru Üyeleri; Gamze Aslan – Bşk., Merin Günay, Bahar Yoncacı, Vıllana İyiyürek-Yedek Üye, Meliha Sönmeztürk – Yedek Üye.”