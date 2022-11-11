Başkan yeniden Hasan Işık

KKTC İnsan Hakları Derneği 10’uncu Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Bugün yapılan toplantıda, Hasan Yılmaz Işık, yeniden başkanlığa getirildi.

İnsan Hakları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul toplantısında Dernek Yönetim Kurulu ve görevleri şu şekilde belirlendi:

“Yönetim Kurulu: Başkan Hasan Y. Işık, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter Fehmi Oktay, Genel Sekreter 1’inci Yardımcısı Ahmet Buçener, Genel Sekreter 2’nci Yardımcısı Gülyüz Debeş, Mali Sekreter Sevinç Kaymaktorunları, Halkla İlişkiler Sekreteri Serdar Şengül, Faal Üye Canev Oktay, Faal Üye Erol Racahan, Üye Canan Sezenler, Üye Neşe Fellahoğlu.”

Dernek Başkanı Işık yazılı açıklamasında, “İnsan Hakları Derneği KKTC’nin ilanı ile birlikte özgür irademizi ve güvenliğimizi en temel insan hakları ile birlikte güvence altına alan bağımsızlığımıza sahip çıkan bir anlayış içerisinde faaliyette bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin tam bir insan hakları mücadelesi olan davasında bu hakları güvence altına alan bağımsızlık ve devletine sahip çıkan vizyona odaklı Derneğimiz faaliyetleri ve çalışmaları Genel Kurulda onaylanmış bulunmaktadır” dedi.