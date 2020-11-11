Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, ülkeye kaçak olarak getirilen bir boa yılanının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı; iki yıl önce Taşkent Doğa Parkı'na getirilen yılanın o zamanlar 5 kiloyken şimdilerde 11 kilo olduğunu belirtti.

Ülkeye getirilmesi yasak olan hayvanların kaçak yollarla getirildiğini ve daha sonra bakılamadığı için bırakıldığına dikkat çeken Basat, "Başkasının bencilliğinin, aç gözlülüğünün, geçici hevesinin bedelini önce bu hayvan, daha sonra da bizler ödüyoruz" dedi.

Basat'ın paylaşımı şöyle:

“Ülkeye kaçak yollarla giren bir başka trajedi hikayesi de bu kızıl kuyruklu boa yılanı.

Anavatanlarından çok uzaklarda, geçici heves uğruna ülkeye kaçak olarak sokulmuş onlarca piton/boa yılanından sadece bir tanesi.

Normalde 50 yıla kadar yaşayıp 3.5 metreye kadar uzayabileceği Google'da 1 dakikada ulaşılabilen bilgilerken bu hayvanı kaçak ülkeye sokan kişi aldıktan kısa süre sonra 'bu hayvan çok büyüdü, bakamıyorum, yerim yok' mazereti ile kendi kendisini Veteriner Dairesine ihbar ederek hayvanı teslim etti.

2 yıldır Doğa Parkında bakımı yapılan hayvan, bugün genel sağlık kontrolleri ve biyometrik ölçülemleri yapılarak onun için binlerece TL harcanarak hazırlanmış, kışı geçireceği iklimlendirilmiş yaşam alanına aktarıldı.

Şimdi başkasının bencilliğinin, aç gözlülüğünün, geçici hevesinin bedelini önce bu hayvan, daha sonra da bizler ödüyoruz...

Bize geldiğinde 1.75 ve yaklaşık 5 kiloydu. Şimdi 2.20 metre ve yaklaşık 11 kilo...”