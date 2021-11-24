Baybars: "Kaymakamlıkların altındaki doğal afet fonuna kaynak aktarılmalı"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, KKTC’deki iklim değişikliği, pandemiyle mücadele, doğal afetlerin artışı gibi unsurlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı bütçesinde bazı kalemlerde artış olması gerektiğini ifade ederek, özellikle kaymakamlıkların altındaki “doğal afet fonuna” kaynak aktarılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Baybars yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’na geçen sene 715 milyon TL ayrılırken, bu sene 546 milyon TL ayrıldığına dikkat çekti ve yerel yönetimlerin desteklenmesinin gereklilik olduğunu kaydetti.

Baybars, doğal afetlerin son yıllarda artış gösterdiğini ifade ederek, pandemiyle mücadelede yerel yönetimlere, kaymakamlıklara ciddi görevler düştüğünü, bu yüzden Kaymakamlıkların altında bir doğal afet fonuna mutlaka kaynak aktarılması, bir kalem yaratılmasının şart olduğunu vurguladı.

Kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıkların İçişleri Bakanlığı’nın, kamu yönetiminin en önemli bacakları olduğuna işaret eden Baybars, yerel yönetimlere ayrılan katkı paylarının yetersizliğinden bahsetti, Belediyeler Yasası ve Belediyeler Reformu ile ilgili adımlar atılması gerekliliğine değindi.

Seçim sonrası kurulacak hükümette İçişleri Bakanlığı’nın yapması gereken önemli görevleri olacağını belirten Ayşegül Baybars, örneğin pandeminin, dijital dönüşümün “olmazsa olmaz” olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Türk Lirası’nın değer kaybının fakirleşmeyi de beraberinde getirdiğini belirten HP Milletvekili Baybars, insanların yaşam standartının düştüğünü, alım gücünün hızla azaldığını söyledi.

Bu noktada İçişleri Bakanlığı’na önemli görev düştüğünün altını çizen Ayşegül Baybars, özellikle ekonominin herkesi sarstığı bu dönemde sosyal konut projelerine ağırlık verilmesi, Konut Edindirme Yasası’ndaki gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılması ve eksik kalan projelerin kısa zamanda tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.