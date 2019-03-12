Baybars, Kıbrıs Genç TV'de açıkladı: "Tutuklama sadece kitap ile ilgili değil, terör örgütü propagandası var"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programında önemli açıklamalar yaprı.

CTP Parti Meclisi Üyesinin tutuklanması olayını değerlendiren Baybars, yapılan haberlerin kitap bulundurmak ile alakalı olduğunu oysa olayda sadece kitabın olmadığını belirtti.

Baybars, ceza yasasının suç saydığı terör örgütü üyeliği ve benzeri suçlamaların olduğunu ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Süreçle hükümetin hiç bir ilgisi olmadığını söyleyen Baybars, mahkeme sürecinin işlediğini, polisin tahkikat yaparken buna müdahale edilmesinin söz konusun olmadığını vurgulayarak; " Kararı da mahkeme verir" dedi.

Yasaklı kitap listesi diye bir liste olmadığını ancak terör örgütlerinin propagandasını yapmanın suç olduğunu belirten Baybars, olaya bu temelden yaklaşmak gerektiğini belirtti.