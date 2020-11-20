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Baybars'tan Karpaz halkına mesaj

Baybars'tan Karpaz halkına mesaj
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle  meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların zararlarının tespit edilmesi hususunda İskele Kaymakamlığı ile diğer kurumların dün geceden beri çalıştığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, Baybars’ın açıklaması şöyle: 
“Dün gece Karpaz bölgesinde özellikle Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yenierenköy’de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı Karpaz halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
İskele Kaymakamlığımız dün geceden beri bölgede diğer kurumlarımızla iş birliği halinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tespit etmek ve bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışmaktadır. Maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla İskele Kaymakamlığı, Yenierenköy bucağımız yarın 08.00 – 14.00 saatleri arasında açık olacaktır.

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