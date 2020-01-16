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Bazı bölgelerde kesinti

Bazı bölgelerde kesinti
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Bahçeli’de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi  yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan Tatlısu Galaros Hotel civarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00- 13:00 saatleri arasında olacak.

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