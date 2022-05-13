Bellapais Kabristan Parkı açıldı

Girne Belediyesi, Beylerbeyi muhtarlığı katkılarıyla, Arkın Grup tarafından hayata geçirilen Bellapais Kabristan Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Beylerbeyi köyünün doğusunda yer alan ve yıllardır atıl durumda olan mezarlık, Arkın Grup önderliğinde, Girne Belediyesi ve Beylerbeyi muhtarlığı işbirliğinde restore edildi.

Bu çerçevede, 5 bin metrekarelik alana yayılan Bellapais Kabristan Parkı, Müslüman, Ortodoks, uluslararası vatandaşlar ve kimsesizler bölümlerinden oluşan, yaklaşık 300 mezar kapasitesiyle yeniden düzenlendi.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan şapel restore edilirken, şapele ek olarak dinlenme odası, mezar çevrelerinde dinlenme yerleri, vatandaşların oturabileceği banklar, engellilerin de kullanımına uygun yürüyüş yolu, tuvaletler, abdest alma alanları, cenaze namazlarının da kılınacağı üzeri kapalı pergola ve peyzaj düzenlemesi de yapıldı.

Açılışta konuşan Arkın Grup Yönetim Kurulu başkanı Erbil Arkın, yıllar önce Kıbrıs’ın dört bir yanından gelerek Bellapais köyüne yerleşen insanların, aile büyüklerini defnedeceği bir mezarlık alanlarının bulunmadığını, projeyle bir ihtiyacın karşılandığını dile getirdi.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Beylerbeyi Köyünde, bir kabristanlığın bulunmayışının eksiklik olduğunu söyleyerek, köyün bu ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayan Arkın Grup ve Girne Belediyesine teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, projenin belediyeler, özel sektör, iş insanları ve bölge halkının işbirliğinde güzle işlere imza atılacağının göstergesi olduğunu belirterek, projenin hayat bulmasına emek koyan herkese teşekkür etti.

Söz konusu kabristan alanında, Müslümanlar, Ortodokslar, uluslararası diğer dinlere mensup vatandaşlar ve kimsesizler için bölümler yer aldığını anımsatan Güngördü, bunun Akdeniz’de bir ada ülkesi olan ve tarih boyunca birçok medeniyet ve farklı kültüre ev sahipliği yapan Kıbrıs’ta, hoşgörü, farklı kültürler dinler ve renklerin bir arada var olmaya devam edeceğinin mesajını verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Erbil Arkın’a Girne Belediyesi ve Beylerbeyi Muhtarlığı tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.