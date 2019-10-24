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Benzin istasyonunda park halinde bulunan araçta yangın

Benzin istasyonunda park halinde bulunan araçta yangın
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Gemikonağı’nda dün bir benzin istasyonu içerisinde park halinde bulunan Kenan Aka'ya ait salon araçta, muhtemelen radyo-teyp bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmındaki tüm plastik ve elektrik aksamları yanarken, ön cam ise sıcaktan patladı. 
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor. 

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