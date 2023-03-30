Benzinciler Birliği bir kez daha uyardı: “Taleplerimiz karşısında çıkacak sonucu değerlendirerek Genel Kurulda gerekli kararları alacağız”

Benzinciler Birliği, akaryakıt fiyatları ve sektörün kar payları benzinci ve dağıtım şirketi için devlet tarafından belirlendiğini anımsatarak iki dağıtım şirketinin duopoly konumda olduğunu ve 142 benzin istasyonuna ticari koşulları dikte ettiğini vurguladı.

Dağıtım Şirketlerinin yakıtı adaya getirmekte önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Birlik, benzincilerin ise bu yakıtı her noktaya dağıttığını ve pazarın finansal yükünü üstlendiğini belirtti.

Dağıtım Şirketlerinden KPEt’in Tüpraş tan 25 gün vade ile almakta olduğunun net olduğunu dile getiren Benzinciler Birliği, 25 gün vade ile alıp 14 gün vade ile benzincilere sattığını kaydetti.

Birlik açıklamasında şunlar kaydedildi:

“ 1 Nisan itibariyle çek ile alımları peşin günlük çekle yapmaya başlayacaklar. Veya DBS diye bir sisteme geçilirse şimdilik 10 gün vade vereceklerini söylüyorlar.

Değişen ticari koşullar, 25 günden 21 güne sonra 14 güne şimdi 0 güne indirildi.

Akaryakıt bayilerinin kar payı satış fiyatı üzerinden % 11.5 dir. Giderler toplamı eleman elektrik kira bakım onarım banka ve kredi kartı giderleri çıktığında %4 gibi bir marj kalmaktadır.

Şirketlerin değiştirdiği ticari koşullar da yine bizlere banka gideri, komisyonu olarak %2 gibi bit maliyet olarak yansıyacaktır.

Bu nedenle Benzinciler Birliği olarak kar payımızın bu oranda artırılmasını veya 14 gün çek ile alımların devam etmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Enerji Bakanlığı bünyesinde yeni istasyon niteliklerini ve standartlarını belirleyen bir tüzük yapılmasını talep etmekteyiz. Bir taslak tüzük Avukatlarımızla hazırlayarak ilgili Bakanlığa sunduk.

Başbakana, Başbakan Yardımcısına ve Ekonomi ve Enerji Bakanına bu bilgileri sunduk ve gerekli çalışmaları yaparak bize döneceklerini söylediler.

Çıkacak sonuca göre en yakın zamanda bir Genel Kurul yaparak gerekli kararları birlikte alacağız.”