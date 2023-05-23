Bilgisayar Mühendisleri Odası, devlet okullarında “Güvenli İnternet Eğitimleri” verdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Telsim Vodafone Grup Şirketi ile imzalanan protokol kapsamında, 23 farklı devlet okulunda 6’ncı sınıf öğrencilerine “Güvenli İnternet Eğitimleri” verdi.

BMO’dan yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Telsim Vodafone Grup Şirketi arasında, 13 Mart tarihinde imzalanan “Güvenli İnternet Eğitimleri İşbirliği Protokolü” kapsamında, “Güvenli İnternet Eğitimleri”nin ilk etabı tamamlandı.

Gün ve saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan eğitimler, 5 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında 23 devlet okulunda 6’ncı sınıf öğrencilere, Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üye eğitmenler Erkan Emirzade, Esat Gürhan, Nimet Altınay Hamdi, Medine Albayrak ve Ali Candemir ile Telsim Vodafone Grup Şirketi’nden Salih Bayır tarafından verildi.

Açıklamada, eğitimleri tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde, üç yıl boyunca sürdürülmesinin planlandığı da belirtildi.