Bir haftada 23 trafik kazası

KKTC’de 1 haftada meydana gelen 23 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 11 Mayıs - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisindeki trafik kazalarının 7 tanesi süratli araç kullanmaktan, 9’u dikkatsiz sürüş yapmaktan, 2’si kavşakta durmamaktan, 3’ü yakın takipten ve 2’si diğer etkenlerden meydana geldi.

11’i Lefkoşa’da, 4’ü Gazimağusa’da, 6’sı Girne’de meydana gelen kazaların 1 tanesi Güzelyurt’ta, 1 tanesi de İskele’de oldu.

Kazalarda toplam 298 bin 750 TL’lik hasar tespit edildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam bin 270 araç sürücüsü kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Sürücülerin 26’sı sürat, 10’u tehlikeli sürüş, 11’i dikkatsiz sürüş, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i alkollü araç kullanmak, 20’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 8’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 14’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.