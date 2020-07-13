Bir haftada 49 kaza, 14 yaralı

KKTC’de son bir haftada 49 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 14 kişi yaralandı.

Polisin haftalık trafik raporuna göre, kazalarda toplam 440 bin 450 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazaların; 16’sı dikkatsiz sürüş, 12’si süratli araç kullanmak, 8’i kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 6’sı diğer etkenlerden kaynaklandı.

Söz konusu dönemde Lefkoşa’da 18, Girne’de 17, Gazimağusa’da 14 kaza gerçekleşti.

Diğer yandan 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 6 bin 412 araç sürücüsünden 631’ine ileri işlem yapıldı.

Trafik suçlarında, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (125), trafik levha ve işaretlerine uymamak (77) seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (24) ilk üç sırayı aldı.