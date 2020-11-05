Bisiklet Severler Derneği Pazar Günü Dipkarpaz’dan Lefkoşa Atatürk Büstüne 140 kilometrelik sürüş yapacak

Bisiklet Severler Derneği’nin organizasyonuyla, Pazar günü Dipkarpaz’dan başlayarak Lefkoşa’daki Girne Kapısı Atatürk Büstüne yaklaşık 140 km. bisiklet sürüleceği açıklandı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye Bisikletliler Derneği ile 7 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya 4 günde 500 km. sürüş yapan ve 10 Kasım’da Anıtkabir’de ülkeyi temsil eden KKTC Bisiklet Severler Derneği, “bu yıl yine bir ilke imza atmaya” hazırlanıyor. Dernekten yapılan açıklamada, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bisikletçiler olarak bu kez 8 Kasım Pazar günü saat 07.00’de, Dipkarpaz’dan başlayarak Lefkoşa’daki Girne Kapısı Atatürk Büstüne yaklaşık 140 km. bisiklet sürüleceği kaydedildi. Sürüş sonunda Atatürk Anıtında saygı duruşunda bulunulup çelenk konulacağı belirtilirken, etkinlikle ilgili detaylar Derneğin Facebook sayfasında (https://www.facebook.com/1905679029670429/posts/2781253758779614/?d=n ) yayınlandı.