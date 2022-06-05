Biyologlar Derneği Başkanı Mulla, Dünya Çevre Günü mesajında doğal güzelliklerden yararlanırken onları korumayı unutmamak gerektiğini vurguladı

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, Dünya Çevre Günü mesajında, “Bize sunulan doğal güzelliklerden yararlanırken onları gelecek nesillere aktaracağımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Bu, hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Mulla, bu yılın 5 Haziran Dünya Çevre Günü sloganının “Sadece Bir Dünya Var” olarak belirlendiğini kaydetti.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevre sorunlarına değinerek, sorunların başında sistemsizliğin bulunduğunu belirten Mulla, diğer sorunları şöyle sıraladı: “Yatırım adı altında sahillerin, kıyıların, orman arazilerinin talan edilmesi dolayısıyla fauna ve floranın yok edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması, ÇED raporlarının dikkate alınmaması, her fırsatta verilen taş ocağı izinleri, kasıtlı çıkarılan yangınlar.”

Var olan yasaların uygulanmamasının da çevre sorunlarının devam etmesinin en önemli nedenlerinden olduğunu kaydeden Mulla, personel yetersizliğinden dolayı yaptırım yetersizliği, çevre suçlarından başka artan suçlar dolayısıyla mahkemelerin çevre davalarını ikinci plana atması gibi sorunlar yaşandığını belirtti.

Belediyelerin çevre suçlarına ceza yazma yetkisinin sadece 5 TL gibi olduğunu, insanların çevreyi kirletmeye devam ettiğini kaydeden Mulla, “Dere yataklarında lastikler, moloz yığınları, ormanlık alanlarda çöplükler, her yerde uçuşan, ağaçlara çiçek olmuş naylonlar, peşkeş çekilen orman arazileri, sahiller ve daha niceleri. Hepsi bizim dur dememizle son bulabilir.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığını vurgulayan Mulla, “Bize sunulan doğal güzelliklerden yararlanırken onları gelecek nesillere aktaracağımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Bu, hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Çocukların doğa sevgisi ile büyümesini sağlamak gerektiğine işaret eden Mulla, “Doğamızı kaybediyor olduğumuzun farkına hemen varıp, atılacak adımları bugün atmadığımız takdirde daha iyiye gitmeyeceğimiz kesin” dedi.

Mulla mesajında, “İnsanların yeniden doğaya sahip çıktığı, daha sıkı bir bütün oluşturduğu günleri yaşamak ümidiyle. Unutmayın sadece sadece bir dünya var! Only one earth!” ifadelerini kullandı.