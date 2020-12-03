HP’li Yusuf Avcıoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami’nin “HP’ye güvenmiyorum” şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

Avcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bugün katıldığı bir TV programında HP’ye güvenmediğini, dörtlü hükümet döneminde de yaşadıklarını unutmadığını dile getirmiş..

Biz de size güvene güvene bir hal olmuştuk oysaki..

Dörtlü Hükümet döneminde, Hükümet Protokolünde yazmasına rağmen, bizzat ilgili Bakan olarak yatırımların önündeki en büyük takoz olduğunuzu kimse unutmadı..

Hükümet protokolüne uygun hareket etseydiniz, eleştiriden kaynaklı “unutamayacağınız anılarınız” da olmazdı..

Suçu başkalarında aramadan önce Hükümet Protokolünü neden uygulamadığınızı açıklasaydınız keşke..”