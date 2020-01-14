Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’ne her zaman ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Üstel, Dr. Fazıl Küçük'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hayatını Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamıydı. Milli mücadele yıllarında üstlendiği görevle topluma öncülük etmiş ve halkın geleceğine her zaman ışık tutmuştur. Dr. Fazıl Küçük'ün engin vatan sevgisiyle engel tanımayan cesareti, kararlılığı ve Atatürk ilke ve devrimlerine olan inancı bize her zaman ilham kaynağı olmuştur” dedi.

Üstel, Dr. Fazıl Küçük ve şehitlere rahmet diledi.