BKP Kadın Meclisi'nden tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Kadın Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını eleştirdi.
Açıklamada, " İstanbul Sözleşmesine atılan imzanın varlığına rağmen uygulanmadığı, kadının eşit, özgür ve güvenli yaşam hakkının sağlanamadığı açıkça ortadayken, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzanın geri çekilmesinin esas amacı kadınların yükselen örgütlü eşitlik, özgürlük ve güvenli bir yaşam mücadelesinin önüne geçmektir" denildi.
Açıklamada, Türkiye’nin İstanbul sözleşmesine taraf olması ve etkin bir biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.