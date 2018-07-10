BOĞAZİÇİ KÖY KADIN KURSU YIL SONU SERGİSİ AÇILDI



Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışı UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gerçekleştirdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Köy Kadın Kursu'nda, eğitmen Sema Çakmak önderliğinde Boğaziçi köyü kadınlarının bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Sergide, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Her zaman köy kadınlarının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sadıkoğlu, Boğaz Balıkçı Barınağı’nın olduğu yerde yapılacak çalışma ile üretilen ürünlerin satılabilmesine olanak sağlayacaklarını kaydetti.

Köy Kadın Kursu’na yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na, eski muhtar Nevzat Çakır’a ve muhtar Eniz Akşahin’e kadınlar tarafından yapılan eserler den takdim edildi.