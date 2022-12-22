“Buğday Tanesi” filmi KKTC halkı ile buluşuyor

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)’nin de işbirliği ile başrolünü ünlü oyuncu Kutsi’nin oynadığı ‘Engelli Farkındalığının Sağlanması ve Toplumsal Bilincin Artması’nda’ etki yaratacak “Buğday Tanesi” filmi 6 Ocak 2023 Cuma gün Küçük Kaymaklı Macro Cineplex’de gösterilip, yaşamı filme konu olan Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Av. Serkan Bayram tarafından öğrencilerin ve halkın sorularına yanıt verilerek, imzasını taşıyan kitabı dağıtılacak. Filmin KKTC’deki gösteriminin Birinci Global tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklenmekte olduğu ve gösterime protokol ve öğrencilerin yanı sıra halkımızın “Engelli Farkındalığının Sağlanması ve Toplumsal Bilincin Artmasında” duyarlılığı ve bu gerçek yaşamlara birlikte şahit olmaya davetli olduğu vurgulandı.



Öte yandan geçtiğimiz gün Ak parti grup toplantısına katılan türkiye cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan’a ak parti istanbul milletvekili serkan bayram hayatını konu alan “buğday tanesi” kitabını hediye etti...Erdoğan kürsüde yaptığı konuşmada, ülkemizdeki engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında var olma mücadelelerine ilham verdiğine inandığım buğday tanesi film için serkan bayram ı tebrik ediyorum dedi.