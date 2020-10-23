Bugün görevi devralıyor

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenecek törenlerle görevini devralacak.

Meclis’teki ant içme ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine, bugün KKTC’ye gelecek TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.

Tatar’ın görevini devralmasının ardından, resmi binalarda, bayraklar göndere çekilecek. Bir gün süreyle bayrakların gönderde kalacağı resmi binalar, bu gece ışıklandırılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun törensel toplantısında ant içecek. Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne, saat 16:30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’ne çelenk sunacak Tatar, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevini 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 10:16