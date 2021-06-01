Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 33 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24  kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9 

Girne 

Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1 

Gazimağusa 

Ulukışla-1/ Sakarya-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 24  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110 

Toplam Vaka Sayısı: 7345 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 125    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2152 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7057 

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