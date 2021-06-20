Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6194 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya 20 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Marmara-2/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez- 3/ Alsancak-2 / Zeytinlik-1



20 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6194

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199

Toplam Vaka Sayısı: 7763

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 21:34