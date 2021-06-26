Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1 

Güzelyurt 

Zümrütköy-1 


Lefke 

Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1 

İskele 

Aygün-1 


26  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 18 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073 

Toplam Vaka Sayısı: 7957 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384

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