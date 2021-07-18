Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 156 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 82 kişi ise yerel vakadır. 

26 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/  Sulariçi-1/ Gönyeli-5 

Girne 

Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1 


İskele 

Kuzucuk-1/ Topçuköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

Lefke 

Lefke Merkez- 1 


18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763    

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15  

Yerel Vaka Sayısı: 82  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092  

Toplam Vaka Sayısı: 9890 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245

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