Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 156 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 82 kişi ise yerel vakadır.

26 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/ Sulariçi-1/ Gönyeli-5

Girne

Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1



İskele

Kuzucuk-1/ Topçuköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Lefke Merkez- 1



18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 82

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092

Toplam Vaka Sayısı: 9890

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245