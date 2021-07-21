Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.138 olup, 77'si yerel 92 pozitif vakaya rastlanmış, 160 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Ortaköy-1/ Gönyeli-6 / Marmara-2 / K.kaymaklı-2 / Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3 / Gaziköy-2 

Girne 

Girne Merkez-10/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-1/ Alsancak-7 / Çatalköy-2 / Lapta-5 / Yukarı Girne-2 / Boğazköy-2 / Karşıyaka-2 / Doğanköy-1/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 8/ Vadili-1/ Pile-3/ Çanakkale-1/ Tuzla-2 / Anadolu-1/ Ulukışla-1 

İskele 

Yenierenköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez- 1 

Lefke 

Gemikonağı-1/ Lefke Merkez-1/ Doğancı-1 

21 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.138 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12  

Yerel Vaka Sayısı: 77  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 160 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.769. 323  

Toplam Vaka Sayısı: 10.190 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8954 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1199 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1002 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 131    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 519 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 447  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 125   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2473 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.135

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