"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez"

Tabibler Odası Yönetim Kurulu, 45/2018 sayılı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesinin kararlarının , ülkedeki Covid -19 hasta sayısı, dağılımı, temaslı sayısı ve hastane olanakları göz önüne alınarak alınmış kararlar olduğunu hatırlattı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Ülkemiz pandemi gerçeklerine dayanan bilimsel ve halk sağlığını koruma amaçlı bu kararların Bakanlar Kurulu tarafından “revize” edilmesi veya uygulanmaması hukuka aykırıdır. Ekonomik gerekçeler ileri sürülerek yapılan bu müdahale Covid-19 hasta sayısının artışına ve sağlık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bakanlar kuruluna çağrımız, “Hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve komitenin kararlarının ivedi uygulanmasıdır. Önce Sağlık"