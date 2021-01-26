"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez"

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez"
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Tabibler Odası Yönetim Kurulu, 45/2018 sayılı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesinin kararlarının , ülkedeki Covid -19 hasta sayısı, dağılımı, temaslı sayısı ve hastane olanakları göz önüne alınarak alınmış kararlar olduğunu hatırlattı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Ülkemiz pandemi gerçeklerine dayanan bilimsel ve halk sağlığını koruma amaçlı bu kararların Bakanlar Kurulu tarafından “revize” edilmesi veya uygulanmaması hukuka aykırıdır. Ekonomik gerekçeler ileri sürülerek yapılan bu müdahale Covid-19 hasta sayısının artışına ve sağlık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bakanlar kuruluna çağrımız, “Hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve komitenin kararlarının ivedi uygulanmasıdır. Önce Sağlık"

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