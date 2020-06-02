Bülent Dizdarlı: “45ci gün doldu"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı,sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin söylemiş olduğu pandemi hastanesi için Bakanlar Kurulu’nun ısrarla kaynak yaratmadığını aktardı.

Dizdarlı kuzeydeki duruma karşın Kıbrıs’ın güneyinde sadece turistlere özel 100 yataklı bir pandemi hastanesi kurulduğunu kaydetti.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

“45ci gün doldu. Dr Ali Pilli’nin bir pandemi hastanesi için adeta yırtındığı ama bakanlar kurulunun ısrarla kaynak yaratmadığı bilgisine sahibim. Bu esnada guney kibris’ta sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu gıpta ile öğrenmis bulunmaktayım.”

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 09:17