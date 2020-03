"Bunları yayınlamamdaki amaç kahraman olmak ya da artistlik yapmak değil! Amaç işin ciddiyetini anlamanız"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’nde görev yapan Karantina hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Öguz Köse,korona virüsünün ciddi bir hastalık olduğununa vurgu yaparak “Hiç bir şeyi umursamayıp ailesini sevdiklerini riske atanlara sesleniyorum!!!” diyerek paylaşımda bulundu.

Oğuz Köse’nin paylaşımı şu şekilde:

“BUYUK ACILARI

NE YASAYIN

NE DE

YASATIN !!

Karantinada Saat 04:28

Bu videoları yayınlamamdaki amaç kahraman olmak ya da artistlik yapmak değil!!!

İşin ciddiyetini nasıl daha iyi anlatabiliriz derdindeyiz.

Sadece BİZLERİ ANLAMANIZ,

bizlerin ne kadar zor anlar yaşadığımızı görmeniz için yayınlıyorum .

*Karantinada çalışanlar olarak sağlığınızı ve sağlığımızı korumak için, sizce ben ve arkadaşlarım bu kıyafetin içinde kaç saat sağlıklı nefes alabiliriz??

Hiç EMPATİ yaptınız mı?

*Bir saatten sonra kan ter içinde kalıyoruz, her tarafımız su içinde kalıyor.

*Bir saatten sonra taktığımız maskeler bizlere nefes alma güçlükleri yaşatıyor.

*Bir çoğunuzun en değer verdiginiz yerinizin yüzünüz olduğunu biliyorum. Emin olun ki bizler de ÇOK DEGER veriyoruz.

Ama bilin istedim!!!

1 saaten sonra yüzlerimize taktığımız maskeler ve gözlükler yaralar açmaya başlıyor. Ve her geçen saat her geçen gün Bulaş sayısı arttıkça, hasta sayısı arttıkça bu ekipmanların içinde kalma saatimiz artıyor ve siz değerli halkımızın sağlığını korumak için bizler daha uzun saatler bu kıyafetlerin içinde kalmaya devam ediyoruz.

CANINIZ SAĞOLSUN.

YETERKİ SAĞLIKLI OLUN!!!

Ama

*siz dikkat etmeyip kapı kapı gezenlere sesleniyorum!!!

*Bana bir şey olmaz deyip sokaklarda duyarsızca cikanlara sesleniyorum!!!

*Kendini bilir kişi ilan edip sagda solda sadece nezledir ne olacak deyip salgını önemsizleştirenlere sesleniyorum!!!

*Her şey yoluna girmiş havasında olanlara sesleniyorum!!

*Hiç bir şeyi umursamayıp ailesini sevdiklerini riske atanlara sesleniyorum!!!

YETERiN ARTIK YETEERRRRRR

BİRAZ DURUN.

BİRAZ SUSUN.

BİRAZ OTURUN

BiRAZ AKILLANIN.

Yayılım hızını GÖRÜYOR DUYUYORUZ..

BILIYORUZ!!!

Covit 19 !

“ Karpazda da varmıs?,

Sipahide de varmış??

Laptada da varmıs?,

Erenköyde de varmış??

Evet veya dogru seklinde cevap veremem ama dikkat etmezsek evimizde kalmazsak HER TARAFTA olacağı doğrudur.

Hatta evinizde…

Durum gerçekten CİDDİ!!!

böyle devam ederse ACI TABLOLARA şahit olacağız daha acı tablolarla karsılaşacağız.

Lütfen kendimiz ve sevdiklerimiz için evlerinizde oturun. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın.

HATTA HIC CIKMAYIN

Lütfen lütfen lütfen..

Son günlerde salgın arttıkça biz o kıyafetlerin içinde kesintisiz 3 saatin üzerinde kalıyoruz bilin istedim!!

Ne yapalım CANINIZ SAĞOLSUN, CANINIZ SAĞLIKLI OLSUN,

LUTFEN EVİNİZDE KALIN!!

DAHA BÜYÜK ACI YAŞAMAYIN, YAŞATMAYIN…

LUTFEN