Bütçe görüşmeleri devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros, dış temsilciliklerin iyi çalıştığını söyledi.

Ticaret Odası başkanlığı döneminde temsilciliklerle koordineli çalışmalar yaptıklarını anlatan Toros, yaptıkları lobi faaliyetleri ile Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduklarını, Brüksel temsilciliği ile çok yakın çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs çözüm sürecine bağlı olarak da gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Toros, Brüksel temsilciliğinin bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Şu andaki hükümet döneminde temsilciliklerin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Toros, yurt dışı temsilciliklerin artması ve güçlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısının önemine vurgu yaptı.

Dün ve bugün yapılan konuşmalarda hükümet mensubu partilerin Kıbrıs konusunda hiçbir şey yapmadığı, sadece muhalefetteki partilerin uğraştığı yönünde bir algı yaratıldığını söyleyen Toros, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusundaki görüşmelerin zemininin ancak Birleşmiş Milletler onayıyla değiştirilebileceğini de kaydeden Toros, BM parametrelerine bağlı federal bir çözümün halen daha kabul gördüğünü ifade etti.

HP Milletvekili Erek Çağatay, Dışişleri Bakanlığının görevleri ve misyonu hakkında açıklamalar yaptı.

Temsilciliklerde görev yapan personel hakkında bilgi veren Çağatay, Bakanlığın dün olduğu gibi bugün de partiler üstü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamayı özetleyen Çağatay, Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon arayışını da eleştirdi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün federasyon odaklı olması yönünde genel kanaat bulunduğunu ancak kendilerinin artık alternatiflerin konuşulması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Bakanlığın faaliyet raporunun milletvekillerine dağıtılmamasını eleştiren Berova, usulen her bakanlığın faaliyet raporlarının hazırlanarak tüm milletvekillerine dağıtılması gerektiğini belirtti.

Berova, ayrıca temsilciliklerin daha iyi hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Berova, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile başlatılacağı söylenen çalışma hakkında da bilgi istedi.

Bu hükümetin hiç olmadığı kadar kanun hükmünde kararname çıkardığını iddia eden Berova, bu kararnamelerin yasal çerçevesinde sıkıntılar olduğunu, bu nedenle kararnamelerden hemen vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.