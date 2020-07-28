Bütçe ile ilgili kararname görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor. Toplantıda yapılan konuşmalarda, gündemdeki konu yanında güncel konulara da değiniliyor.

Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

ÇAVUŞOĞLU

Tasarı hakkında söz alan ele alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren var olan sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, CSE ve A-Level sınavları hakkında yapılan açılımlar hakkında bilgi verdi, bu konuda eksiklik olduğunu söyledi.

Bu yıl TC ve AB ülkeleri için önemli bir açılım yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, kontenjanların kullanılmasında öğrencilerin çektiği sıkıntılara bir düzen gelmesinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin KKTC sistemine biraz yabancı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, kontenjanlar konusunda peşine düşmesi gereken kişinin öğrenci olduğunu, bunun da güçlükle yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu geçen yıl bakanlığa A-Level sonuçlarıyla başvuran öğrencilerin yüzde yüzünü üniversitelere yerleştirdiklerini, Yurt Dışı Topluluklar Birimi ile bir mutabakat imzaladıklarını ve her yıl bu programdan mezun olan 40 öğrenciye en çok revaçta olan bölümlere burs verileceğini, bu öğrencilerin merkezi okullarda burslu olarak okuyabileceğini anlattı.

Bu eğitim modeline büyük destek verdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, A-Level’den mezun olan öğrenciler için şeffaf bir kılavuz hazırlanacağını ve burs programını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Bu konuda kurumlar arası imzalar atılarak, bir eğitim açılımı yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, protokolle, kolej çıkışlı öğrencilerin Türkiye’de okuma engellerinin ortadan kalktığını, bunun geliştirileceğini söyledi.

Karantina konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, ülkeye gelmek zorunda olan tüm öğrencilere sahip çıktıklarını, öğrenciler 1 Eylül’den sonra adaya tek PCR’la geldiklerinde ve hasta olmaları halinde tüm tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Üniversitelerin ayakta kalması için eğitime devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin Covit-19 mücadelesi kapsamında, mücbir sebepten dolayı seyahat edememeleri halinde, söz konusu ülkenin yasaklı ülke konumunda görmesi halinde yüzde 40 ve 50’yi aşmamak suretiyle eğitimin devamlılığı için uzaktan eğitim ve online eğitimin mümkün olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, her türlü desteğin öğrencilere verilmesini öngördüklerini ifade ederek, ülkenin en önemli alanını geliştirmeye çalıştıklarını ve yanlış olanı düzeltmek için elbirliğiyle çalışmak gerektiğini söyledi.

HAMZAOĞLULARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da, CSE-A-Level, O-Level’in önemine işaret ederek, İskele Karpaz bölgesinin, Lefke- Yeşilırmak bölgesinin bu eğitim siteminin neresinde olduğunu sordu.

İskele-Karpaz bölgesinde insanların bu sistemin ne olduğunu bile bilmediğine dikkat çeken Hamzaoğluları, Mehmetçik Ortaokulu’nun neden liseye dönüştürülmediğini öğrenmek istediğini belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nden bu yıl mezun olmadığını da anımsatan Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesinin her yıl yaklaşık 25 eksik öğretmenle yeni eğitim yılına başladığını söyledi.

Geçici öğretmenlik konusuna da değinen Hamzaoğulları, bu konuda bakanlığın gerekli duyarlılığı göstermesini istedi.

Konuşmalar ardından, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyu ve 14 katılmayanla oy birliğiyle kabul edildi.

BÜTÇE HAKKINDA KARARNAME

Genel Kurul’da daha sonra Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ele alınmaya başlandı.

ÖZYİĞİT

Kararname hakkında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaz döneminde varılan mutabakat çerçevesinde öncelikle söylemek istediklerini dile getireceğini kaydetti.

1 Temmuz’dan bu yana açılımların yapılmasıyla endişelerini dile getirdiklerine işaret eden Özyiğit, kimsenin yeniden kapanmayı önermediğini, bu tür eleştirilerin başka taraflara çekilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin iş yerleri için aldığı tedbirlerin ve açıklanan ekonomik destek paketlerinin yetersiz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, kimsenin de geliş güzel denetimsiz ve bilime kulak tıkayarak bir açılım istemediğini ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanmamasını eleştiren Özyiğit, test sonucu pozitif çıkan bir kişinin, bir otelden kaçmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bugüne kadar söylenenlerin doğru çıkmadığını da vurgulayan Özyiğit, bu kişinin kimlerle temas ettiğinin bilinmediğini belirtti.

Denetimsizliğin bütün toplumun sağlığını riske attığını ifade eden Özyiğit, doğru uygulamanın yapılmasını istedi.

Pandemi hastanesi konusuna da değinen Özyiğit, ihaleye katılmaya hazırlanılırken, Başbakan Ersin Tatar’ın Ayaktan Tanı Merkezi’nin 45 yataklı pandemi hastanesi yapıldığını söylediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bundan haberi olup olmadığını soran Özyiğit, 45 yataklı hastanenin yeterli olup olmadığını öğrenmek istediğini, bu ülkede 27 günde, 27 vakanın olduğunu söyledi.

Özyiğit, pandemi hastanesinin ne olacağı konusunda hükümetten net bir cevap beklediğini ifade etti.

Bir an önce Merkezi İhale Komisyonu ile ilgili kararın geri alınması gerektiğine de değinen Özyiğit, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

İmar Planı konusunun da bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, rant bekleyenlerin de heveslerinin kuşağında kalması için bu kararın bir an önce alınmasını istedi.

Esas olanın hükümet ciddiyeti olduğunu, hükümetin iki ortağının da ayrı ayrı hükümet arayışına girdiğini ifade eden Özyiğit, “Artık bu komedi tiyatrosundan vazgeçin. Bir an evvel adım atın. Toplumun bekleyen sorunlarına eğilin” dedi.

İlgili yasa konusuna da değinen Cemal Özyiğit, ekonomik konularda toplumun istim üstünde olduğunu, pandemi sürecinde ikinci bayrama gidildiğini, çarşının boş olduğunu kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Hükümetin gelirleri madem yerindedir, esnaf ve zanaatkara neden el uzatılmıyor?” diye sordu ve bir çok yerde personel eksikliği varken, neden mevsimlik işçi alınacağını da öğrenmek istediğini söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası kapsamında 6 bin 500 civarında Rum’un Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmaları devam ederken bunun Bakanlar Kurulu kararıyla delinmek istenmesini eleştiren Arıklı, Karpaz’da bu Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak insanların yargı yoluyla Karpaz’da evlerinden tahliye edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Arıklı, insanların yaşadığı mağduriyete işaret ederek, o insanların tazmin edilmesi veya insanlara yer gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı, bugün gerçekleştirilen eylemi asla benimsemediklerini söyleyerek, imzalanmayan imar planının Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin inisiyatifi doğrultusunda imzalandığını, bu konuda hükümete baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Merkez hükümetin bu işin dışında bırakılarak, İmar Planı’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Arıklı, dün sendikaların yaptığı grevi hükümetin alması konusuna da değindi.

Arıklı, durumun çok da vahim olmadığının kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, girişlerin karantinalı olmasının samimi bir talep değil, siyasi bir talep olduğunu görüşünü aktardı.

ERHÜRMAN

Daha sonra kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, iki ayrı yasa gücünde kararnamenin birleştirildiğini, sağlık personelinin arttırılması konusuna oylarının olumlu olduğunu, SÜTEK’in bütçesindeki değişiklik kısmına ise “hayır” dediklerini söyledi.

Güney-kuzey karşılaştırması yapılmasını anlamsız bulduğunu ifade eden Erhürman, pandemi ile mücadele etme kısmında farklılıkların bulunduğunu kaydetti.

Sürecin yönetimindeki çaba konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, alanın uzmanlarından oluşan Sağlık Üst Kurulu’nun 7 gün karantina tavsiye kararının Başbakan Ersin Tatar’ın kabul edilmeyeceğini açıklamasını da eleştirdi.

Sağlık Üst Kurulu’nun tavsiye kararının basına nasıl sızdığını da soran Erhürman, Üst Kurul’un bu kararı almasındaki gerekçenin ne olduğunun da bugüne kadar açıklamadığını söyledi. Erhürman, “Başbakan diyor ki, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar, aramızı açmaya çalışan kim?” dedi.

PCR sonucu pozitif bir kişinin adadan kaçtığına işaret eden Erhürman, bu konuda güvenin nasıl sağlanacağını sorarak, caydırıcılığın gelmesi ve cezaların arttırılmasına destek vereceklerini söyledi.

Eğer niyet caydırıcılığı arttırmak ve otellerin kapatılmasına kadar gidilmesiyse yasanın da değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Erhrüman, üretilen çözümlerin uygulanmasında sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Dün çıkan ikinci vakaya da değinen Erhürman, “Bu vaka aracılığıyla aslında görmüyor muyuz ki iki tane PCR ile güveni tesis edemiyorsunuz?” dedi.

Sürecin yönetimin planlanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığının görüldüğüne dikkat çeken Erhürman, yerli pozitif vakadan söz edildiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan şu ana kadar tatmin edici bir açıklama gelmediğini kaydetti.

860 KKTC VATANDAŞI İŞSİZ KALDI

Çalışma Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 860 KKTC vatandaşının işsiz kaldığını, çok sayıda kişinin de evlerinde ödeneksiz izinde olduğunu ifade eden Erhürman, insanların işsizlik sigortasının yükseleceği Ağustos ayını beklediklerini söyledi.

“CYPFRUVEX’TE 13 KİŞİNİN İŞTEN DURDURULMASININ PLANLANDIĞI DUYUMU ALDIK”

Cypfruvex’te 13 kişinin işten durdurulmasının planlandığı duyumunu aldıklarını belirten Erhürman, hükümetin iş insanlarına işten insan durdurmaması için çağrı yaptığını ancak hükümetin başka kurumlara yeni istihdam yapılmasını planlandığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Öğretmen münhalleri konusunun takipçisi olacaklarını söyleyen Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yaşanan sıkıntıdan dolayı öğretmen sınavlarının gerektiği gibi yapılamayacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, sınavla kadrolu bir şekilde öğretmen alımına gidilmesinin temennileri olduğunu, eğer sınavlardaki sıkıntı seçim yasaklarına takılmasıysa, öğretmen sınavlarının seçim yasaklarından çıkarılmasını destekleyeceklerini vurguladı.

Erhürman, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele Emirnamesi konusunda yaşan süreç hakkında da eleştirilerde bulunarak, şu anda yürürlükte olan süresiz bir emirname bulunduğunu, bunun sorunun da öngörülebilirliğinin ortadan kalkması, ülke ekonomisi ve ülkenin planlanması açısından ciddi bir belirsizlik yarattığını kaydetti.