Büyük Av Mevsimi yarın başlıyor 11 gün sürecek

Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. Avcılar 3 Ocak’a kadar toplam 11 gün avlanabilecekler.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ekim; 1, 8, 15, 22 ve 29 Kasım; 6, 13, 20 ve 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021’de avlanılabileceği kaydedildi.

Av Ruhsatlarının 31 Temmuz 2021’e kadar geçerli olması gerektiği, eski av ruhsatları ile avlanma yapılamayacağı kaydedilen duyuruda, av ruhsatlarının yenilenmesi için İlçe Kaymakamlıklarına başvura yapılması gerektiği ifade edildi.

Duyuruda avlanırken uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi.

Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. Avcılar 3 Ocak’a kadar toplam 11 gün avlanabilecekler. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ekim; 1, 8, 15, 22 ve 29 Kasım; 6, 13, 20 ve 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021’de avlanılabileceği kaydedildi. Av Ruhsatlarının 31 Temmuz 2021’e kadar geçerli olması gerektiği, eski av ruhsatları ile avlanma yapılamayacağı kaydedilen duyuruda, av ruhsatlarının yenilenmesi için İlçe Kaymakamlıklarına başvura yapılması gerektiği ifade edildi. Duyuruda avlanırken uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi. AV HAYVANLARI VE KURALLAR Av günlerinde ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabileceği, bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuş avlanılamayacağı hatırlatıldı. Büyük Av Mevsiminde bir avcı her av günü için en fazla bir tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 sekiz fassa ve 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilir.



