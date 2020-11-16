Büyük ikramiye Lefkoşa'ya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu dün çekildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre çekilişte 750bin TL'lik büyük ikramiye, Abdulkadir Yalnız tarafından Lefkoşa’da satılan "83764" numaralı bilete isabet etti. Açıklamaya göre 15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı.

SONRAKİ ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYON TL

31 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 milyon TL ve toplam ikramiye 4 milyon 486 bin 250 TL olacak. Bilet fiyatı 40 TL olarak bugünden itibaren satışa çıktı.

“RESMİ SİTEMİZDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabildiği anımsatılan açıklamada “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısı yapıldı.