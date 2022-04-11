“Çadırda Faiz beyin doğurtup, Ece hanımın okuttuğu öğrenciler direniyor,elinizi vicdanınıza koyun "

1 Nisan’dan beri aralıksız olarak Başbakanlık önünde “Direniş Nöbeti” tutan gençler mücadelelerini sürdürüyor. Başbakanlık önünde binlerce kişinin katıldığın protesto gösterilerinin ardından, bir haftadır adeta kamp kuran bir grup eylemci taleplerinin yerine gelmesini bekliyor.

1 Nisan’dan bu yana Başbakanlık önünde “Direniş Nöbeti” eylemine devam eden gençler, Başbakanlık önünde kurdukları Direniş Kürsüsü’nde ‘Serbest Kürsü’ etkinlikleri düzenleyecekler.

Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın programına konuk olan Direniş komitesi üyesi Berk Tansel, “Direnişe gelin sahip çıkın. Yeni bir kültürü yeni bir dünyayı birlikte inşa edelim, birlikte tartışalım konuşalım. Bizler bu direnişi terk etmeyeceğiz. Çünkü ülkemizi terk etmek istemiyoruz. Gelecek kaygısı taşıyan herksin de bizi yalnız bırakmayacağını, bizlere destek olacaklarını değerlendiriyoruz… Barlardan tekno-partilerden, kahvehanelerden, kafelerden kalkın gelin. Seyirci olmayın, katılımcı olun” diye konuştu.

Bu akşamki saat 19.00’da gerçekleşecek olan ilk etkinlikte “Sözde belediyeler reformu geri çekilsin” talebi ile alakalı konuşulacağı belirtildi. Komite üyesi Tansel, tüm halka çağrı yaparak, herkesi direnişe ve dayanışmaya çağırdı.

Tansel; “Çadırda Faiz beyin doğurtup, Ece hanımın okuttuğu öğrenciler direniyor….insaf! Elinizi vicdanınıza koyun artık!” dedi.

Taleplerini bir kez daha kamuoylada paylaştı.

KISA VADELİ TALEPLERİ NELER?

1.Özellikle KIB-TEK gibi kurumlarımızda partizanca atamalar derhal durdurulsun.

Üzerinde şaibe olmayan, alanında liyakatli insanlar atansın. Kurumun kendi ayakları

üzerinde durması için gerekli yatırımlar yapılsın. Aksa ile yapılan sözleşmenin

yenilenmeyeceği garanti edilsin.

2.Dar gelirli kesimlerin, gıda maddeleri, elektrik, barınma, su gibi en temel

ihtiyaçlarının karşılandığı, mevcut zamların sübvansiye edildiği bir ekonomik

destek paketi açıklansın.

3.Biz kendi ayakları üzerinde durmak ve üretmek isteyen gençler olarak Ankara’nın

Kıbrıslı Türklere dayattığı veya ülkemiz hükümetinin talep ettiği siyasi, ekonomik ve

kültürel alandaki paketlerin tümünün reddedilmesini istiyoruz. 5 yıllık ekonomik,

sosyal ve kültürel kalkınma planı en başta meclis olmak üzere katılımcı bir

anlayışla hayata geçirilsin.

4.Hayat pahalılığı artışları 2 ayda bir uygulansın. Asgari ücret 2 ayda bir revize

edilsin. Ayrıca, dar gelirli ve düşük gelir gruplarının maaşlarına insanca

yaşayabilecek düzeyde artışlar verilsin.

5.Sözde belediye reformu derhal geri çekilsin.

6.Burs ödenekleri bütçe içerisinde öncelikli kalemler arasına alınsın.

Başbakanın liderliğindeki Bakanlar Kurulu’ndan 6 talepleriyle ilgili yazılı yanıt talep

eden gençler, Başbakanlık önünden hiçbir yere ayrılmayacaklarının altını çizdi