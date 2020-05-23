Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakıcı Ramazan Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar inançsal boyutları yanı sıra toplumsal kültürümüzün önemli öğelerindendir. Bu yıl Ramazan Bayramını Covid 19 salgın tehdidinin sürdüğü bir ortamda kutluyoruz. Toplumumuzun ortaya koyduğu duyarlılık ve büyük özverilerle mümkün olduğunca az hasarla gelinen bu aşamada, hükümet kararlarıyla atılan normalleşme adımlarına karşın salgın tehdidi sürmektedir. Piyasaların açılma ihtiyacı ekonomik anlamda kabul edilebilir olmakla birlikte sağlığa verilmesi gereken önemin önüne geçmesi düşünülemez bile.

Bu bakımdan bu yıl için bayramın kutlanma şekli salgın tehdidine uygun olmak durumundadır. Bu bayram sürecinde bütün yurttaşlarımızın salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde davranması büyük önem taşımaktadır. Salgınla mücadele nedeniyle tüm yurttaşlarımızın gelir kaybı yaşadığı dikkate alındığında bayramın ekonomik zorluklar ve sıkıntılar içinde yaşanacağı gün gibi ortadadır. Var olan ekonomik sıkıntılarımıza yeni sağlık sıkıntıları katmama adına, tüm yurttaşlarımızdan bir kez daha salgınla mücadele anlamındaki tüm önlemlere hassasiyetle uymaları çağrısı yapmayı görev sayarız.

Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde yaz mevsimin başlangıç günlerinde yaşanan yangınlar büyük zarar ziyana ve yıkıma neden olmaktadır. Yangınlar konusunda datoplumsal duyarlılık ortaya koymaya ihtiyaç vardır. Bayram sürecinde ve sonrasındaki yaz ayları boyunca yangına sebebiyet vermeme açısından çok dikkatli davranmak ve kurallara uymak durumundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm yurttaşlarımızın ve dünyanın neresinde olursa olsun önem verenlerin Ramazan Bayramını kutlar, barış içinde, doğanın korunduğu bir dünyada sağlıklı yaşam dileriz.”