Çalınan telefonlar Lefke'de ele geçirildi

Dün Gazimağusa’da S.C.(E-38)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Dün, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Mobilelink” isimli iş yerinin penceresi P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 39 adet I-Phone 2 marka cep telefonu, 1 adet saat, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2850 TL nakit para çalındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bahse konu şahısların söz konusu eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak istedikleri sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve, çalınan tüm eşyalar zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.

SAHTEKARLIKLA EŞYA TEMİNİ VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

12 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında, Gazimağuda’da faaliyet gösteren Özfem Ltd. isimli iş yerine giden C.Ç.(E-48), kendisini Erenköy Estate isimli iş yerinin sahibi olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra konu iş yerinden toplam 241.000.00 TL’lik çeşitli tarım malzemelerini Erenköy Estate adına alıp, karşılığında tasarrufunda bulunan karşılıksız çekleri bahse konu iş yerine vermek suretiyle sahtekarlıkla eşya temin ettiği tespit ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.