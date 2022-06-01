Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk şenliği düzenledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla çocuk şenliği düzenledi.

“Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganı ile gerçekleştirilen çocuk şenliğinde açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yaptı.

Şenlikte yiyecek stantları, palyaço, dans gösterileri, yüz boyama etkinliği, zıp zıp ve hediye çekilişi yer aldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi çocukluğunun şartlarının bugünden çok farklı olduğunu, korku içinde yaşandığını, bugün ise barış ve huzur içinde çocukların çocukluklarını yaşayabildiğini söyledi.

Tatar, çocukların mutlu olması, ülke ve vatan sevgisiyle büyümesinin önemli olduğunu belirtti.

Ailelere çocuklarına sahip çıkma ve onlara zaman ayırma çağrısında bulunan Tatar, sevgi gören çocukların mutlu ve ileride vatanlarına yararlı bireyler olacağını kaydetti.

Tüm çabalarının çocuklara daha güzel bir dünya yaratmak olduğuna işaret eden Tatar, “Her şey çocuklarımız için” dedi.

Tatar, tüm çocukların gününü kutladı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de çocukların mutlu, sağlıklı olması, daha düzel bir dünyada yaşamasının önemine değindi.

Devlet ve vatana sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Töre, konuşmasında ülkede yaşanan katliamlar ve toplu mezarlara değinerek, savaşların yarattığı zorluk ve sıkıntılara yer verdi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çocuklara hak ettiklerini sunmak adına imkanları dahilinde çalıştıklarını söyleyerek, çocukların geleceğe umutla bakması adına bugünü kutlamak gerektiğini kaydetti.

Taçoy, çocukların gününü kutlayarak, bol eğlenceli bir gün diledi.