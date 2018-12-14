Çaluda, hizmet verilmeyecekse koltukların daha fazla işgal edilmemesini istedi



UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, geçen seneki bütçede sadece önerilerde bulunduklarını eleştiri yapmadıklarını anımsatarak, ancak geçen 8 aylık sürede kendi adına yaptığı önerilerin bölgesi adına tek bir tanesinin yapılmadığını kaydetti.

Çaluda, bakanlığın sadece kazanın yaşandığı yolu yaptığını tamamladığını fakat buna sevinemediklerini savunarak, burada bir suçlama yapmadığını ancak bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Ercan ile ilgili net açıklama beklediklerini de ifade eden Çaluda, bakanın muhalefette iken UBP’nin yaptığı 4 yıl uzatmanın yanlış olduğunu söylediğini ancak şimdi sessiz olduğunu demek ki yapılanın doğru olduğunu kaydetti.

Çaluda, vatandaşların hizmet beklediğini ifade ederek, hizmet verilmeyecekse koltukların daha fazla işgal edilmemesini istedi.