Çaluda: "Tüm hükümetin sorumluluğu var... UBP’ye tuzaklar kuruldu"



UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Mecliste değişikliğin yerinde bir karar içerdiğini, mahkeme kararlarının geç verilmesinin mağduriyetler yarattığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Çaluda, kabine değişikliği ve sonrasında yaşananların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

“TÜM HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU VAR.. .UBP’YE TUZAKLAR KURULDU”

Özel jet olayıyla Turizm Bakanının görevden alınmasının gündeme geldiğini ancak tüm hükümetin bu olayda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Çaluda, UBP’ye tuzaklar kurulduğunu, gerginlik yaratıldığını belirtti.

Çaluda, hükümete desteklerinin devam edeceğini ancak HP’nin de bazı açıklamalarında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çaluda, kendisi ile ilgili mahkeme süreci ile ilgili bilgi vererek, bakanlığa atanmasında hukuki bir sorun bulunmadığını söyleyerek, bakan olmasını veto ettiğini dile getirdiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.