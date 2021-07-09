Canaltay, Sivil Savunma Başkanını kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, görev süresini dolduran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç, görüşme sırasında kurumun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verirken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Sivil Savunma Teşkilatı’nın KKTC için çok önemli bir kurum olduğunu, doğal afet ve acil durumların en az zararla atlatılmasında büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Canaltay, bugüne kadar verdiği hizmetler ve iş birliği nedeniyle Karakoç’a teşekkür ederken, Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi.