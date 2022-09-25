Candan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Komite Toplantısı için İzmir’de bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen CHP Meclis Grubu kampı için İzmir'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin dostane bir ortamda ve son derece yapıcı geçtiği bildirildi. Toplantıda Kıbrıs-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve iki parti arasındaki ilişkiler ele alındı. Toplantıda CHP'yi AKPA'da temsil eden CHP MYK Üyesi Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Ahmet Ünal Çeviköz de hazır bulundu. Candan ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de bir görüşme gerçekleştirdi.