Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi mesajı yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Direnişinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çavuşoğlu yayınladığı mesajda, “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk Halkının, varoluş mücadelesinde önemli tarihi dönüm noktalarından biridir. Erenköy’de 57 yıl önce halk,üniversite öğrencileri ve mücahitlerin insanüstü direnişiyle bir destan yazıldı. Kıbrıs Türk halkı Erenköy gibi birçok bölgede yılmaz bir mücadele vermiş ve bu topraklarda geleceğe umutla bakılmasını sağlayan özgür ve bağımsız devletini kurmuştur. Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıldönümünde şanlı direnişin kahramanları olan şehitlerimizi ve Şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle, gazilerimizi minnetle anarım” dedi.