Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

-Çavuşoğlu

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerini büyük bir samimiyetle kabul eden desteklerini esirgemeyen Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nı kendi bakanlıklarından ayrı görmediklerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu imkanlarının KKTC'de de olması için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bir bütün olduğunu söyledi.

-"Tek millet iki devlet söylemi bir tesadüf değildir, bir tespittir, gerçektir"

Türkiye’nin akademik gücü, deneyimi ve tecrübelerinden faydalanmak adına iletişimi en yüksek seviyede tutmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, tek millet iki devlet vurgusu yaptı.

Çavuşoğlu, "KKTC coğrafyasında yaşayan halk halkımızdır, burada veya orada yaşayan arasında bir fark yoktur. Tek millet iki devlet söylemi bir tesadüf değildir. Bir tespittir, gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin akademik performansı, dünyaya dönük yüzü ve atak çalışmalarından zaman kaybetmemek ve faydalanmak adına ilişkilerimizi, iletişimimizi en yüksek seviyede tutmaya çalışan bir ekibin lideriyim. Bu anlamda çok müteşekkiriz ki Türkiye Cumhuriyeti burada ne gibi bir imkanı varsa KKTC'de de olması için büyük bir çaba sarf etmektedir" ifadelerini kullandı.

-Özer

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Özer, "Eğitim Bakanı olarak yapmış olduğunuz geçmiş iki hükümet döneminde önemli iş birlikleri hayata geçirildi. Bu yeni dönemde de bakanlıklarımız arasında eş güdüm ve ortak çalışma iradesinin artacağına inancım tamdır. KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bakımdan bizler Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak politikalara destek vermeye daha önceden olduğu gibi yine hazırız. Uluslararası platformlardaki kısıtlamalara rağmen bugün gelinen nokta gerçekten takdire şayandır" diye konuştu.

Türkiye'deki eğitim sisteminde bugüne kadar yapılanları anlatan Özer, mesleki eğitim kurumlarının patent ve üretim konularında büyük atılımlara imza attığını belirtti.

Özer, bu alanda KKTC ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, anavatan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin arttırılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.