Çavuşoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Türk milletinin dünya tarih sahnesindeki mevcudiyetinin neredeyse tamamı, bir varoluş mücadelesi şeklinde geçmiştir. 29 Ekim 1923 tarihi ise işte bu varoluşun geleceğe taşındığı ve Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan son imzasının atıldığı tarihtir.

Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Türk milletinin karanlık zihniyetlere karşı Anadolu topraklarında gösterdiği direniş, aziz Türk milletinin kurtuluşunun yanı sıra, Osmanlı’nın külleri üzerine yükselen genç Cumhuriyetle birlikte birçok mazlum millete ilham vermiş, örnek olmuş ve Akif’in “Tek dişi kalmış canavar” diye tanımladığı sömürgeci medeniyet anlayışına karşı insanlığın ayağa kalkmasına vesile olmuştur.

Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının bütün şehit ve gazilerini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu kadrolarını ve ilk günden bugüne kadar bu devlet için, Türk Milleti için, hürriyet ve istiklali için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”