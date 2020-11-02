Cemal Özyiğit  60’ıncı yaşını kutladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit,yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.

Özyiğit 60’ıncı yaşını kutladı.

Kendisini ziyaret ederek kutlayanlar yanında başta sosyal medyadan olmak üzere çok sayıda kişi, Özyiğit'e yeni yaşını kutlayarak mesajlar gönderdi.

Özyiğit de kutlama mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi;

Kıbrıs Türk Toplumunun Barış içinde bir ülkede, laik-demokratik bir düzende, insanca yaşaması için mücadele ederken 60 yaşımı geride bırakmışım.

Bu vesile ile doğum günümü kutlayan herkese içtenlikle teşekkür eder, hep birlikte sağlık ve huzur dolu aydınlık yarınlar dilerim.